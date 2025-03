Bertinoro. Elezioni, Scogli ha presentato la rosa dei candidati al Consiglio comunale

«Motivata, coesa e competente». Così il candidato sindaco Filippo Scogli ha definito la rosa di candidati al Consiglio comunale per la lista Insieme per Bertinoro che, ieri mattina, ha presentato durante un incontro pubblico organizzato all’interno del bocciodromo di Capocolle. Sedici persone, alcune con pregresse esperienze nella passata legislatura ed altri al debutto in politico. Si tratta di Marco Bartolini, Ivan Bratti, Elisa Bruti, Martina Bucella, Robertino Casadei, Denis Derni, Franco Ferrini, Elisa Fiammenghi, Alice Gattamorta, Rebecca Ghetti, Sara Londrillo, Fabiana Memini, Daniele Pieri, Ilic Poggiolini, Mirko Severi e Raffaele Trombini.

«Questa è la nostra squadra - ha dichiarato Scogli - persone con esperienze professionali diverse ma con un unico obiettivo: fare il bene della nostra comunità. Alcuni hanno già ricoperto l’incarico di Consigliere nell’ultima legislatura, altri si presentano per la prima volta». Anche se il programma elettorale è ancora in fase di definizione poiché sarà dettato anche dal confronto con i cittadini e tenendo conto di quanto emerso nel corso dell’ultimo mandato per dare continuità a progetti avviati con elementi di innovazione, ieri è stata anche l’occasione per anticipare qualche progetto che riguarda da vicino Capocolle. Tra questi la piazzola di fermata direzione Forlì, per la quale è già pronto il progetto esecutivo e vanno ora reperite le risorse con il sostegno degli enti sovraordinati. Il candidato sindaco ha poi parlato della pista ciclabile sulla via Emilia. «Noi qui dobbiamo realizzare una pista ciclabile, dico dobbiamo perché il progetto è già pronto – ha detto il candidato sindaco -. è un progetto strategico non solo per la frazione ma per l’intero territorio, in quanto collegherebbe Forlì a Cesena». L’ opera è stata suddivisa in stralci per facilitare l’ottenimento dei finanziamenti necessari per la sua realizzazione.

Di particolare rilevanza anche l’accordo concluso con 2I Rete Gas per il rifacimento della rete del gas a Capocolle e di parte della rete idrica, intervento che comporterà anche la riasfaltatura di diverse strade della frazione. Poi il tema alluvione rispetto al quale Scogli ha ricordato l’installazione di tre valvole di ritegno sul Vedreto e l’accordo con Hera per la pulizia di 5.000 pozzetti nei prossimi due anni.

«Il nostro programma è ben più ampio e ambizioso - ha concluso Scogli - ma noi siamo qui, in carne ed ossa, con volti, nomi e proposte concrete. Noi mettiamo la faccia, non ci nascondiamo dietro tastiere e schermi – ha detto in chiusura rivolgendosi a chi sui social si esprime solo in maniera critica -. Questa è la differenza tra chi è pronto a governare e chi può solo commentare».