Bertinoro, al via le celebrazioni per i 100 anni della Festa dell’Ospitalità

Un secolo di storia, accoglienza e identità romagnola. Prendono il via a Bertinoro le celebrazioni per il centenario della celebre Festa dell’Ospitalità, un traguardo storico che si apre nel segno della memoria e della tradizione. Il primo omaggio della comunità andrà a Paolo Amaducci, indimenticato studioso e figura chiave nel recupero del patrimonio culturale locale, a cui verrà conferita la cittadinanza benemerita alla memoria. Educatore e scrittore, Amaducci fu il principale artefice della riscoperta del Rito dell’Ospitalità e del restauro simbolico della storica Colonna degli Anelli. La cerimonia ufficiale si terrà oggi alle 16.30, durante il Consiglio comunale solenne in Municipio. A tracciarne il ricordo sarà il professor Roberto Balzani dell’Università di Bologna con una lectio magistralis sul valore dell’accoglienza in Romagna.

Il programma

Alle 18 (Salone del Popolo) è prevista l’naugurazione della mostra “Castelli di Romagna” con l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni. In esposizione una quindicina di grandi arazzi della storica Stamperia Pascucci di Gambettola (che festeggia 200 anni di attività), realizzati sui disegni dell’artista Vittorio Belli, tratti dalle opere di Giordano Severi. Tra le tele spicca un’opera inedita dedicata proprio alla Colonna degli Anelli. A seguire in piazza della Libertà la cerimonia di svelamento della Colonna degli Anelli, fresca di un accurato lavoro di restauro che l’ha riportata all’antico splendore. Alle 21 spazio alla musica con la finalissima della 8ª edizione di Collincanto. Dieci giovani talenti si sfideranno sul palco valutati da una giuria d’eccezione composta da Raffaele Montanari, Stefano Bandini e Giambattista “GB” Giorgi. In palio per il primo classificato una produzione discografica completa targata Pms Studio e il premio speciale “Nico Severi” per la miglior presenza scenica. Ad accompagnare l’evento sarà attivo dalle 18 in piazza della Libertà lo stand gastronomico curato dalle associazioni del territorio. Per facilitare l’accesso al borgo, dalle 19.30 alle 00.30 sarà in funzione un servizio navetta gratuito dai parcheggi di via Badia e via Allende.

Le celebrazioni proseguiranno con diversi appuntamenti fino a domenico, quando alle 11 è prevista la tradizionale rievocazione del “Rito dell’Ospitalità”.