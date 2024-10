Sulla A14 Bologna-Taranto, sono terminati in anticipo rispetto al programma i lavori di manutenzione degli impianti elettrici; di conseguenza, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, in entrambe le direzioni, prevista dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 10 ottobre. Di conseguenza, saranno regolarmente raggiungibili le aree di servizio “Bevano ovest” e “Bevano” est, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Ancona/Pescara e in direzione di Bologna.