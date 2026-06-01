Autostrada A14: chiusure notturne tra Forlì e Faenza in entrambe le direzioni

Sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, in entrambe le direzioni.
Dalle 21 di giovedì 4 alle 5 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso il tratto Faenza-Forlì, verso Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Granarolo, via Fratelli Rosselli, SS9 via Emilia, rotonda dei Fiori, SS727 Circonvallazione nord est, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione, rotatoria La Piè e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.
Dalle 22 di venerdì 5 alle 6 di sabato 6 giugno, sarà chiuso il tratto Forlì-Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.