Autostrada A14: chiusure notturne nel tratto Forlì-Faenza in corsia nord

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della piattaforma autostradale, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

- dalle 22:00 di lunedì 31 marzo alle 6:00 di martedì 1 aprile;

- dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientro in A14 alla stazione di Faenza.

Si ricorda la chiusura, sulla D14 Diramazione per Ravenna, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 aprile, del tratto Bagnacavallo-Fornace Zarattini, per consentire lavori di pavimentazione; di conseguenza, chi percorre la A14 da Ancona verso Bologna ed è diretto sulla Diramazione per Ravenna, dopo aver raggiunto Faenza, potrà percorrere la SP8 ed entrare in Diramazione allo svincolo di Fornace Zarattini.