Autostrada A14: chiusura notturna per il tratto Forlì-Cesena Nord

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona. L’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est SS727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.