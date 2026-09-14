Autostrada A14, chiuso per una notte il tratto tra Forlì e Cesena Nord

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est SS727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.