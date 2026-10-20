Autostrada A14, chiuso per tre notti il tratto Forlì-Faenza in direzione nord

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà adottata una serie di provvedimenti di chiusura. Nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67 via Ravegnana, SS727 Circonvallazione est, SS9 via Emilia, rotonda delle Ceramiche e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.

Inoltre lo stesso tratto sarà chiuso dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre. Si precisa che la stazione di Forlì sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.