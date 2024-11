Auto vola giù da un ponte e finisce nel letto del fiume Bidente a Cusercoli

Paura questa notte per due giovani volati con l’auto giù da un ponte. Una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta a Cusercoli per un incidente stradale che ha visto una vettura uscire di strada e terminare la corsa nel letto del Fiume Bidente, per fortuna secco in questi giorni. La squadra giunta sul posto è intervenuta per mettere in sicurezza il veicolo a una decina di metri sotto la sede stradale. Sul posto presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri. I due ragazzi che erano nell’auto sono usciti miracolosamente illesi e hanno subito chiamato i soccorsi.