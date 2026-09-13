Auto in fiamme al casello dell’A14 di Forlì, intervenuti i Vigili del Fuoco

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la rete autostradale romagnola. Intorno alle 14 si è verificato l’incendio di un’autovettura nei pressi del casello dell’autostrada A14 di Forlì. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento, avvolgendo rapidamente il veicolo.

L’allarme è scattato immediatamente, consentendo il pronto intervento di una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Giunti celermente sul posto con i propri mezzi di soccorso, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento, domando l’incendio.

Una volta estinte le fiamme, la squadra ha proceduto alla bonifica e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata per ripristinare la viabilità ed eliminare qualsiasi fattore di rischio residuale. Fortunatamente, l’evento non ha registrato feriti.