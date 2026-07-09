Ausl Romagna, nominati i nuovi direttori di Cardiologia e Endocrinologia

Nuovi vertici per la sanità romagnola. Sono stati presentati ufficialmente i nuovi direttori di due importanti reparti dell’Ausl Romagna: il dottor Fabio Felice Tarantino, nominato alla guida della struttura complessa di Cardiologia Strutturale di Forlì-Cesena, e il dottor Giovanni Corona, che assume la direzione del reparto di Endocrinologia e Malattie metaboliche della Romagna.

La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte i massimi vertici dell’azienda sanitaria locale, tra cui il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, la direttrice sanitaria Francesca Bravi e il direttore sanitario dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì, Francesco Sintoni.