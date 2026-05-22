Atletico Forlì protagonista tra calcio e sociale

È nata l’associazione sportiva dilettantistica Atletico Forlì, una nuova realtà dedicata al calcio “inclusivo”. A guidare il progetto è Luigi Petriccione, presidente dell’Atletico Forlì e già alla guida dell’associazione “La rosa dei venti”, che porta con sé una profonda sensibilità verso le tematiche della disabilità. Al suo fianco, il vicepresidente Salvatore D’Elia, tra i soci fondatori figurano Ida Gagliardi, Salvatore Carotenuto e Alfonso Minzulli. L’Atletico Forlì si propone come una società improntata sul calcio, perseguendo obiettivi classici del settore: la promozione e lo sviluppo dell’attività agonistica, l’educazione sportiva per giovani e adulti, e la valorizzazione del fair play e dei valori etici dello sport. Tra le ambizioni più innovative, spicca l’impegno per l’inclusione: creare una sezione dedicata ai bambini, con particolare attenzione a rendere il calcio accessibile anche ai piccoli con disabilità, abbattendo barriere fisiche e sociali per favorire l’integrazione attraverso il gioco di squadra.