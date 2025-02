Ascom: «Forlì capitale della Cultura? Non possiamo candidarci con questo centro storico»

FORLI’. Sì a Forlì candidata a capitale italiana della cultura nel 2028 ma non con questo centro storico. Questa in sintesi la posizione di Ascom Forlì. La notizia è stata data dal sindaco Gian Luca Zattini nel corso del consiglio comunale di martedì. «Da parte nostra c’è grande soddisfazione per le parole pronunciate dal primo cittadino, ma c’è un però...», dice il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini. «Non possiamo pensare di candidarci ad un appuntamento così importante con questo centro storico. Tra l’altro saremo in competizione con altre città, e dunque il confronto con i loro centri sarà inevitabile. Forlì per noi è meravigliosa, ma non nascondiamo i suoi punti deboli o da migliorare, e il centro storico, lo ripetiamo da anni, è uno di questi. Impensabile che questo possa essere il nostro biglietto da visita». Il direttore di Confcommercio ribadisce la necessità «di realizzare interventi di manutenzione stradale, arredo urbano, fino a quelli più complessi - ma necessari - sulla residenza di qualità». Un ruolo centrale in questa operazione di candidatura a capitale italiana della cultura, «riteniamo possa e voglia svolgerlo la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, le cui mostre al San Domenico rappresentano un tassello fondamentale del panorama culturale non solo regionale». Il direttore di Ascom ha apprezzato le parole del sindaco, che ha parlato di «un momento importante per la città», evidenziando la volontà di condividere con partiti (anche di minoranza), associazioni e corpi intermedi questo percorso. «E la Fondazione dovrà essere capofila, vista anche la sua lungimiranza: è grazie a lei che Forlì è diventata meta di turismo culturale». Ancora: «Forlì ha un patrimonio sul quale poter costruire la candidatura, ed è quello legato al razionalismo. Per cui bene l’intervento del sindaco che ha aperto al coinvolgimento di altri comuni del territorio. Ci sono monumenti e luoghi da valorizzare e far conoscere. Forlì deve partire con l’obiettivo di vincere questa sfida».