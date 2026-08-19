Asaps, riforma tra luci e ombre: «Servirà nuovo personale per le forze dell’ordine»

Patente a 17 anni, monopattini con targa e multe più severe per chi supera i limiti sono solo alcune delle proposte contenute nella bozza del nuovo Codice della strada. Un testo che l’Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale (Asaps) sta studiando, anche in vista del 13 settembre, termine entro il quale è possibile inviare osservazioni, ma avverte: «senza nuovo personale nelle forze dell’ordine, la riforma rischia di restare sulla carta». L’Ufficio Studi Asaps ha avviato l’analisi della bozza del nuovo Codice della Strada, che entro metà ottobre approderà in Consiglio dei Ministri per l’esame preliminare, prima del passaggio in Parlamento.

Condivisione

«Apprezziamo il modo in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto la condivisione dei testi con enti e associazioni, per le osservazioni che dovranno pervenire entro metà settembre – dichiara Giordano Biserni, presidente Asaps –. Come siamo certamente favorevoli all’ammodernamento complessivo delle procedure inserite in molti articoli, rispetto agli obblighi di adeguamento a norme e direttive europee, e a nuove infrastrutture come le rotatorie o a nuovi veicoli, come i mezzi di micro mobilità elettrica non presenti nel precedente testo del 1992».

Le direttive europee

Nella bozza vengono recepite le direttive europee a cui l’Italia deve adeguarsi. Tra le novità più rilevanti, la patente a 17 anni. «Certamente questa novità va nell’alveo dei corsi extracurricolari – prosegue Asaps – che vedranno l’attività di educazione stradale nelle scuole superiori, con percorsi della durata di 15 ore e che aiuteranno i giovani all’approccio alla strada, alle regole, ai veicoli e anche a quelli di micro mobilità elettrica». Capitolo delicato quello del sorpasso a destra in autostrada sulle carreggiate a tre corsie. Una novità che andrà valutata con attenzione, anche se viene fissato un limite minimo di 100 km/h sulla corsia di sinistra, spesso occupata da veicoli troppo lenti. Novità in arrivo anche sul fronte dei veicoli abbandonati: rimozione per i mezzi fermi da anni, con revisione scaduta da oltre 120 giorni o privi di assicurazione, e per quelli lasciati su stalli a pagamento senza versare il dovuto per 60 giorni consecutivi. Nella nuova bozza c’è ampio spazio dedicato ad importi sanzionatori e tolleranze: in estrema sintesi è confermato il 5% (minimo 5 km/h) per i rilevatori di velocità, mentre per l’etilometro la tolleranza sul valore rilevato scende al 2%. «Superare i limiti vedrà una prima fascia entro i 20 km/h – prosegue Asaps – in cui per ogni chilometro superato saranno 5 gli euro da pagare oltre i 20 km/h diventeranno 10 gli euro a chilometro da versare. Sulle autostrade e superstrade fino a 15 euro per ogni chilometro di superamento del limite, tolta sempre la tolleranza del 5%». Torna reato penale la guida senza patente.

Ciclisti e pedoni