Asaps, riforma tra luci e ombre: «Servirà nuovo personale per le forze dell’ordine»

Patente a 17 anni, monopattini con targa e multe più severe per chi supera i limiti sono solo alcune delle proposte contenute nella bozza del nuovo Codice della strada. Un testo che l’Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale (Asaps) sta studiando, anche in vista del 13 settembre, termine entro il quale è possibile inviare osservazioni, ma avverte: «senza nuovo personale nelle forze dell’ordine, la riforma rischia di restare sulla carta».
L’Ufficio Studi Asaps ha avviato l’analisi della bozza del nuovo Codice della Strada, che entro metà ottobre approderà in Consiglio dei Ministri per l’esame preliminare, prima del passaggio in Parlamento.