Arena Forlì Rocca di Caterina: un successo da oltre 14mila ingressi

Oltre 60 appuntamenti, dall’11 giugno al 31 agosto, per un totale di 14.406 ingressi. “La sesta edizione della rassegna estiva “Arena Forlì - Rocca di Caterina”, conclusasi il 31 agosto con una serata all’insegna delle hit più iconiche degli anni 2000, è stata caratterizzata da una grandissima partecipazione di pubblico, numerosi sold out e spettacoli di vario genere pensati per tutti i gusti e tutte le età”. Lo riferisce in una nota l’amministrazione comunale di Forlì.

“La rassegna - continua la nota - promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì all’interno della prestigiosa cornice della Rocca di Caterina, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per le associazioni culturali del territorio, grazie alla dotazione gratuita di un’area spettacolo con oltre 300 posti a sedere, un impianto acustico tecnologicamente all’avanguardia e una location d’eccezione allestita come un vero e proprio salotto sotto le stelle, in pieno centro storico”.

“I numeri di quest’ultima edizione - afferma Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla Cultura - ci dimostrano come l’Arena estiva presso la Rocca di Ravaldino sia diventata un appuntamento fisso nell’agenda estiva dei nostri cittadini, un luogo identitario per le associazioni culturali del territorio che sono le vere protagoniste del tradizionale cartellone di musica, spettacoli, teatro, incontri, che quest’anno è giunto alla sua sesta edizione. Il ricco programma di eventi di quest’estate ha saputo soddisfare persone di tutte le età, proponendo vari generi e un calendario di oltre 60 serate, molte delle quali ad ingresso libero, per una cultura alla portata di tutti, inclusiva e intergenerazionale. Grazie a tutto il personale del Servizio Cultura per la professionalità e il lavoro svolto in questi mesi, al Servizio Lavori Pubblici e a quello Verde e Infrastrutture, e grazie anche ai soggetti organizzatori e alle associazioni partecipanti per la qualità delle iniziative”.