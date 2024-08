Appennino preso d’assalto per Ferragosto FOTOGALLERY

Più che un’invasione il Ferragosto in Appennino è stato un vero a proprio esodo dalle città alla ricerca di refrigerio, ombra, frescura per abbattere anche solo per un giorno l’afa ed il caldo torrido. Fina dalle prime ore del mattino le strade verso l’Appennino (Ss 67, Sp3 del Rabbi. Sp4 del Bidente) si sono trasformate in lungo serpentone di auto. Strutture ricettive esaurite, ristoranti e campeggi pieni, pozze d’acqua prese d’assalto. Nelle vallate del Montone, del Bidente e del rabbi il Ferragosto è stato un successo.

