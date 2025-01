Anche Paolo Cevoli ospite a TEDxForlì al teatro Fabbri

Paolo Cevoli è l’ospite a sorpresa della terza edizione del TEDxForlì, che torna al teatro Diego Fabbri il prossimo 1° febbraio alle ore 15, con nuovi speaker. Il brillante comico romagnolo salirà sul palco del teatro di Corso Diaz per salutare i partecipanti, scherzare e raccontare in chiave ironica i 7 speaker del TEDxForlì. “L’imprenditore con l’hobby del cabaret”, come ama definirsi, regalerà alla platea del TEDx un breve momento di saluto all’insegna della pura comicità, giocando sui contenuti e i doppi sensi dei talk ispirati alla figura mitologica di Icaro e al suo slancio verso il cielo.

I biglietti per prendere parte a questo nuovo appuntamento del TEDxForlì sono in vendita su https://tedxforli.com/ticket/

La partecipazione allo spettacolo, oltre alle performance degli speaker e ai momenti di networking, include anche una welcome bag.

Mail: info@tedxforli.com. Tel: 0543.807751