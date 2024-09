Anche i giocatori del Forlì Calcio mercoledì sera a “Famiglie in centro”

Si conclude con la serata di domani, mercoledì 11 settembre, “Famiglie in centro”: il ciclo di appuntamenti dedicati alle famiglie promossi dal Comune di Forlì in collaborazione l’associazione Cardiologia Forlivese ODV, Nonno Banter 57 e i volontari di Nati per Leggere con il sostegno del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e la Biblioteca Saffi.

“Con il secondo mercoledì di settembre, si chiude un piccolo calendario di iniziative pensate e organizzate per i più piccoli - spiega il vice sindaco Vincenzo Bongiorno, con delega alle Politiche per la famiglia - dopo il buon esordio di mercoledì scorso, si replica domani sera, a partire dalle ore 20.00, con nuovi e divertenti spettacoli a misura di bambino”.

Torna, con un corner fatto su misura per i propri tifosi, anche il Forlì Football Club.

“Ancora una volta, lo sport sarà tra i protagonisti di questa bella iniziativa - dichiara l’assessore Kevin Bravi - siamo molto felici, infatti, che il Forlì Football Club allestisca nuovamente un proprio stand in centro storico. Anche questa rappresenta un’occasione importante per stimolare e diffondere tra i nostri ragazzi i valori della cultura sportiva.”

Il corner del Forlì Football Club verrà allestito in Piazza Saffi angolo Corso Garibaldi, di fianco all’edicola. Staff tecnico e giocatori saranno presenti dalle ore 20 alle 23 per promuovere la campagna abbonamenti e far divertire i tifosi più piccoli.

I programma di mercoledì 11 settembre

Nell’ellisse di Piazza Saffi i protagonisti saranno ancora una volta i burattini dell’associazione ‘Burattini a Bologna’, con una favola classica della tradizione burattinaia. Gli spettacoli andranno in scena a partire dalle ore 20.30.

Sempre in Piazza Saffi, dalle ore 20 sarà possibile mettersi alla prova con i divertenti giochi di strada e giochi in legno a cura dell’associazione Nonno Banter 57.

In Piazzetta della Misura si esibirà la cover band dei Queen ‘Different Soul’.

In Corso Garibaldi, angolo Piazzetta San Crispino, truccabimbi e tanti sorrisi con l’Ass.ne Vip Clown.

In via delle Torri i volontari di Nati per Leggere allestiranno due postazioni di lettura animata dedicate ai più piccini. Sarà possibile, inoltre, dalle ore 20:30 alle ore 22:30 salire sul campanile di San Mercuriale per godere del bellissimo panorama della città, che si può ammirare dalla cella campanaria.