Amazon guarda a Forlì, indiscrezioni su un nuovo polo logistico a Villa Selva

Forlì potrebbe presto aggiungersi alla mappa italiana dei poli logistici di Amazon. Da settimane circolano indiscrezioni secondo cui il colosso dell’e-commerce avrebbe scelto l’area di Villa Selva, dove è in fase di sviluppo un ampio polo logistico, quale luogo per l’apertura di una nuova sede. Le voci si rincorrono insistentemente sia tra i lavoratori delle vicine aziende che negli ambienti economici ma al momento si possono fare solo ipotesi anche rispetto alla dimensione e alla tipologia di struttura che potrebbe trovare casa nel forlivese.

Il silenzio

Amazon, infatti, non conferma né smentisce l’indiscrezione limitandosi a dire che, come da consolidata prassi aziendale, non commenta mai piani futuri relativi a nuovi insediamenti. Una risposta che, di fatto, lascia aperta la strada ad ogni tipo di ipotesi finendo per alimentare le speculazioni rispetto alle quali c’è la convinzione che dietro il silenzio ufficiale si nasconda un progetto già in stato avanzato. Al momento, l’unica presenza concreta di Amazon in Romagna è il deposito di smistamento di Santarcangelo, struttura dedicata alle fasi finali della consegna.

La discussione

Del resto è dal 2024 che, anche in consiglio comunale, si parla del progetto di costruzione di una maxi area industriale in zona via Mattei, a Villa Selva, dedicata proprio alla logistica a servizio dell’e-commerce. Sarebbero due i nuovi insediamenti dedicati all’industria, in particolare al commercio. Il progetto più grande tra questi, riguarderebbe un’area di 230.000 metri quadrati a fianco della strada tra le vie dei Galli Boi e via Bianco da Durazzo. Una zona nella quale dovrebbero essere edificati capannoni ad uso logistico e produttivo per 143mila metri quadrati.

Forte impatto

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, l’impatto sull’economia locale sarebbe rilevante. Il polo di Villa Selva, grazie alla sua posizione strategica vicina ai principali assi di collegamento, potrebbe essere considerata particolarmente appetibile anche per il collegamento veloce, grazie alla vicina tangenziale, con il casello autostradale oltre che per la disponibilità di ampi spazi edificabili.

Secondo quanto reso pubblico dalla stessa multinazionale, dal 2010 Amazon ha investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, con oltre 4 miliardi nel solo 2024. Sarebbero 19mila i posti di lavoro a tempo indeterminato creati attraverso le oltre 60 strutture tra cui sedi logistiche, uffici, servizio clienti.