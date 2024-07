Alluvione, nuovo bando per i veicoli danneggiati

La Regione Emilia-Romagna riprogramma con un nuovo bando i fondi per i veicoli danneggiati dall’alluvione. Aggiungendo a quelli già elencati nella legge regionale 13 anche i furgoni a uso privato, le auto rovinate dal fango delle frane, quelle vendute a privati. Via libera all’unanimità, dunque, in commissione Territorio allo schema di delibera che porterà a un nuovo bando per l’acquisto di auto danneggiate dall’alluvione. I finanziamenti programmati erano di 27 milioni, ma non ne sono stati utilizzati sette: quindi uno sarà usato per consentire a chi ha aderito il vecchio bando di completare l’iter, gli altri sei per i nuovi casi individuati dalla Regione. Come spiega la vicepresidente della giunta Irene Priolo, “abbiamo riprogrammato il vecchio bando perché vogliamo cercare di aiutare tutti”. La cifra avanzata è sembrata “spropositata”, da qui l’inserimento di nuove tipologie in base alle casistiche segnalate. Ai fondi regionali potranno accedere coloro che intendono acquistare auto usate, chi per spostarsi utilizza un furgoncino per uso privato, non intestato a un’azienda, chi non ha risposto al vecchio bando perché non era in grado, le vetture rimaste sepolte dal fango delle frane. La consigliera del Partito democratico Mirella Dalfiume giudica “positivo il nuovo bando con le ulteriori tipologie come per i furgoncini a uso privato o per le auto usate, ma anche per chi non sapeva di dover rispondere in modo telematico”, mentre Marco Mastacchi di Rete civica alza il pollice all’estensione del bando anche alle auto danneggiate dalle frane, “richiesta da me avanzata in precedenza alla giunta”. Il nuovo bando dovrebbe essere emesso a settembre.