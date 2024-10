Alluvione in Romagna, compromessi i terreni di olive, noci e kiwi

FORLI’. «Le gravi piogge di sabato 19 ottobre, annunciate dall’allerta rossa emessa nei giorni precedenti, hanno causato significativi disagi e danni su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena». A lanciare l’ennesimo allarme è la Federazione di Coldiretti Forlì-Cesena. «Le precipitazioni eccezionali», si legge in una nota, «hanno particolarmente colpito il territorio di pianura e le aree pedecollinari e montane, mettendo sotto stretta osservazione i livelli idrometrici dei fiumi Ronco e Montone, i cui bacini hanno registrato significativi incrementi di portata. Alcuni smottamenti localizzati e l’allagamento di campi agricoli aggravano la situazione in vaste aree della provincia. In particolare, a Modigliana, le forti piogge hanno causato il distaccamento di massi e terra lungo la strada provinciale all’ingresso del Comune. L’area è attualmente oggetto di verifiche da parte della Protezione Civile e della Polizia Municipale per valutare la stabilità del terreno e la sicurezza della viabilità. Anche la zona costiera non è stata risparmiata dai fenomeni atmosferici estremi. Le aree di Cesenatico e Gatteo Mare hanno registrato piogge particolarmente intense, con una cumulata di 126 mm, che ha causato allagamenti in varie zone agricole e residenziali».

Andrea Ferrini, vice presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, esprime grande preoccupazione per le ripercussioni che il maltempo potrebbe avere sul settore agricolo locale: «Le fortissime precipitazioni hanno gravemente compromesso i terreni destinati alla raccolta di olive, noci e kiwi, colture già in una fase critica. In molte zone, i rovesci intensi hanno reso i campi impraticabili e rischiano di compromettere l’intera raccolta stagionale, non solo per la difficoltà di accesso ai terreni, ma anche per la pericolosità del lavoro stesso. Siamo molto preoccupati per l’impatto che queste condizioni avranno sulla produzione agricola, con conseguenze economiche pesanti per gli agricoltori della nostra provincia».

Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, stanno monitorando costantemente la situazione e sono in corso interventi di messa in sicurezza nelle zone maggiormente

colpite. La Federazione di Coldiretti Forlì-Cesena sta eseguendo la ricognizione dei danni

nelle aziende associate.