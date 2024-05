Alluvione, giovedì su Rai Tre il documentario di Mario Tozzi girato tra i Romiti di Forlì e Faenza

Anteprima del documentario “Fuori dal fango” di e con Mario Tozzi domani, alle 17, a Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna. Il geologo, divulgatore scientifico, presente alla proiezione insieme ai registi Riccardo Mazzon e Matteo Parisini, ad un anno di distanza dall’alluvione affronta le tante domande che aspettano ancora risposta: cosa è realmente accaduto dal punto di vista meteo? Perché i danni sono stati così ingenti? La riflessione tecnica e logica di Tozzi trae spunto dalle immagini di repertorio e viene compiuta negli stessi luoghi protagonisti delle immagini impressionanti di quei giorni.

Il racconto di Tozzi e dei testimoni si concentra nella provincia di Forlì e in particolare nel quartiere Romiti, microcosmo scelto come simbolo di quanto avvenuto: costruzioni moderne dove una volta vi erano solo coltivazioni, vicinanza al fiume, costruzioni sotto il livello degli argini. Ma saranno presenti anche Faenza e altre zone della Romagna attraverso l’utilizzo di riprese originali e materiale di terzi. Il repertorio - utilizzato a copertura e “live” - va dalle immagini più celebri a quelle personali dei testimoni e ad altre inedite che, analizzate dall’occhio esperto di Mario Tozzi, saranno in grado di svelare nuove sorprendenti interpretazioni. Il documentario, realizzato con il contributo di Fabio Blaco, fotoreporter del Corriere Romagna, andrà in onda domani sera su Rai Tre alle 21.20.