Alluvione e ripristino: interventi a Tredozio, Pennabilli e Novafeltria finanziati dalla Regione

Ripristino di opere idrauliche danneggiate, consolidamento di versanti in frana, sistemazione di strade su cui gravano dissesti. E ancora: ricostruzione di difese spondali, oltre che recupero del corretto e sicuro deflusso delle acque di fiumi e torrenti. Sono ventisette i nuovi interventi per la sicurezza del territorio in arrivo in sette province dell’Emilia-Romagna: Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Rimini e Forlì-Cesena. Tutti territori duramente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo del novembre 2019. Le risorse, infatti, provengono da economie rese nuovamente disponibili. Complessivamente, è previsto un investimento di oltre 5 milioni di euro. Ecco gli interventi in Romagna.

Forlì-Cesena

A Tredozio, il Comune si occuperà dell’intervento di rifacimento del muro di contenimento della scarpata a valle della strada comunale Santa Maria in Castello, e della messa in sicurezza del piano stradale (68mila euro).

Rimini

Due gli interventi in provincia di Rimini: verrà terminata la sistemazione dei versanti lungo la strada che collega Soanne e Cavedale, nel comune di Pennabilli (90mila euro), mentre a San Leo-Novafeltria, in località Ponte Santa Maria Maddalena, saranno completate le

difese delle sponde sul fiume Marecchia (280mila euro). I lavori sono affidati all’Ufficio territoriale di Rimini dell’Agenzia.