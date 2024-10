Alluvione a Forlì, il comitato vittime del fango pensa a una azione legale collettiva

Tutti uniti per cautelarsi a livello legale. A Forlì il Comitato unitario vittime del Fango valuta una possibile azione legale collettiva, per l’alluvione del 18 settembre scorso. “Potremmo presentare un’azione legale collettiva chiedendo prima un accertamento da parte di un tecnico che possa fare una perizia sullo stato attuale e che possa accertare le situazioni di pericolo se dovesse capitare nuovamente un’alluvione - sottolinea la presidente Alessandra Bucchi - ogni singolo partecipante potrebbe poi utilizzare quella perizia per chiedere danni nei confronti degli enti dichiarati colpevoli”. L’assemblea ha anche votato in merito all’adesione da parte del comitato alla manifestazione che si terrà a Bologna il prossimo 10 ottobre.