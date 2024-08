Alla Rocca di Ravaldino un sabato sera con “Gian Burrasca”

Sabato 24 alle ore 21,00, all’interno della splendida cornice della Rocca di Ravaldino e nell’ambito della rassegna “Arena Rocca di Caterina Estate 2024”, la Compagnia Filarmonica Carpena Magliano presenta lo spettacolo teatrale “Gian Burrasca”, scritto da Giampiero Pizzol e liberamente ispirato al “Giornalino di Gian Burrasca” di Vamba, classico della letteratura italiana per ragazzi, pubblicato per la prima volta nel 1912, che racconta le piccole e grandi avventure e disavventure di Giannino Stoppani.

I suoi pensieri, le monellerie e le burle stimolano una riflessione sull’esistenza degli uomini maturi e dei ragazzi che si apprestano a diventarlo. Un teatro per bambini e per grandi che hanno ancora un po’ di giovinezza in cuore.

La compagnia teatrale FCM nasce all’interno della Filarmonica Carpena Magliano, associazione di promozione sociale, e ne fanno parte ragazzi e ragazze dai 20 ai 30 anni che si sono formati nella scuola di teatro dell’associazione, avviata a Magliano nel 2010, con la quale hanno partecipato, più volte, alla rassegna teatrale per ragazzi del Teatro San Luigi di Forlì. La compagnia propone delle commedie teatrali che usano il linguaggio clownesco e canzoni per stimolare dei pensieri profondi e coinvolgere maggiormente il pubblico di tutte le età.