Alberto Zaccheroni ospite a Cesenatico del Panathlon Club Forlì

Come da tradizione ormai consolidata, il Panathlon Club Forlì si trasferisce per una sera a Cesenatico, in occasione della sua 720° riunione. La conviviale estiva si terrà giovedì 17 luglio, alle ore 20.15, nella splendida cornice della terrazza sul mare del Grand Hotel, ubicata in Piazza Andrea Costa, e avrà come ospite Alberto Zaccheroni, indimenticabile allenatore che qualche anno fa, proprio nel corso di una analoga serata, nella sua Cesenatico annunciò il ritiro definitivo dal calcio. La presidente del Panathlon forlivese, Marilena Rosetti, accoglierà Zaccheroni e lascerà poi al giornalista Stefano Benzoni il compito di intervistare il popolare “Zac”.