Alberto Angela e “Noos” accendono le luci sulla medicina della riproduzione a Forlì e Lugo

Giovedì 25 luglio, durante il programma “Noos - l’avventura della conoscenza”, diretto da Alberto Angela ed in onda su Rai Uno, a partire dalle ore 21.25, andrà in onda un servizio sulla medicina riproduttiva girato presso l’ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì e l’ospedale “Umberto I” di Lugo. In particolare il servizio, realizzato dal giornalista Lorenzo Pinna, con la collaborazione dell’operatore Mariusz Daz e delle giornaliste dell’Ufficio Stampa di Ausl Romagna Tiziana Rambelli e Manuela Dradi, è stato girato presso il Centro di procreazione medicalmente Assistita della Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Forlì, diretto dal prof. Luca Savelli, e nel Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’ospedale di Lugo, diretto dalla dottoressa Valeria Rambelli.

L’obiettivo del giornalista è stato di raccontare l’iter delle coppie che hanno problemi ad avere un figlio (il 25 % circa del totale) e si affidano agli specialisti della medicina riproduttiva del servizio sanitario pubblico, negli ospedali di Forlì e Lugo. Per questo motivo è stato seguito, passo dopo passo, il percorso di una coppia, illustrando tutte le metodiche e le tecnologie messe in campo per la prevenzione, diagnosi e gestione delle problematiche riproduttive fino ad arrivare alle fasi della fecondazione ed al concepimento.