Aeroporto, si rafforza il fronte Forlì-Ravenna: ecco le tre priorità

FORLI’. Mentre non si attenuano gli attriti tra il Marconi di Bologna e la Regione, dopo l’annuncio di una maggiore presenza di Ryanair a Rimini, Forlì e Ravenna rafforzano la loro collaborazione per non farsi schiacciare e spingere sull’acceleratore per incrementare i flussi turistici per l’aeroporto ‘Ridolfi’. In occasione del TTG Travel Experience di Rimini, infatti, gli assessori Fabio Sbaraglia del Comune di Ravenna e Kevin Bravi del Comune di Forlì, insieme a Riccardo Pregnolato, accountable manager di F.A. srl, la società di gestione dello scalo, hanno portato avanti le attività previste dal protocollo d’intesa siglato per promuovere lo scalo. Tre sono le priorità: valorizzare i collegamenti già attivi, rendendoli sempre più conosciuti e utilizzati; rafforzare la collaborazione con gli operatori del settore; intercettare la domanda legata a cultura ed ecoturismo, concentrandosi su mercati come Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera e Nord Europa. «Forlì, in questi ultimi anni, sta rafforzando la propria capacità attrattiva e investendo risorse importanti sia sull’offerta ricettiva che sulla qualità, la conoscenza e la fruibilità del patrimonio pubblico- afferma Bravi- sempre di più, il nostro territorio sta uscendo allo scoperto, conquistando nuova visibilità e il giusto riconoscimento da parte della stampa nazionale. L’aeroporto, in questo senso, rappresenta un valore aggiunto e un’infrastruttura al servizio di tutta la Romagna. La sua crescita, ne siamo sempre più convinti, passa dalla capacità di fare squadra. Continueremo su questa strada, coinvolgendo sempre di più gli operatori e ragionando in un’ottica di sistema».

Anche Ravenna, col suo patrimonio culturale e ambientale, può «intercettare una domanda turistica internazionale sempre più orientata verso esperienze capaci di coniugare cultura, natura e sostenibilità- sottolinea Sbaraglia- per valorizzare pienamente questo potenziale, però, è fondamentale lavorare anche sull’accessibilità del territorio e sulla capacità di raggiungere nuovi mercati. In questa prospettiva, l’aeroporto di Forlì rappresenta un’infrastruttura strategica per tutta la Romagna, perché può contribuire a rendere il nostro territorio più facilmente raggiungibile. Il protocollo d’intesa va proprio in questa direzione: mettere in rete competenze, risorse e progettualità e costruendo una proposta turistica sempre più integrata, capace di offrire ai visitatori motivazioni diverse per soggiornare qui e scoprire le tante identità del territorio». In questo contesto, afferma dal canto suo Pregnolato, «il dialogo continuo con i Comuni di Ravenna e Forlì rappresenta un pilastro del nostro lavoro. Parliamo di una sinergia strategica tra istituzioni, infrastrutture e privati, indispensabile per garantire un’accoglienza di alto livello a turisti e visitatori e per promuovere la crescita dell’intero territorio. Un obiettivo verso cui l’aeroporto si pone come partner attivo e propositivo».