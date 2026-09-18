“Aeroporto Ridolfi Forlì-Ravenna”: c’è l’intesa tra i due Comuni, ecco il piano

Aeroporto Ridolfi, ecco il protocollo d’intesa tra Comune di Forlì, Comune di Ravenna e F.A. S.r.l. per la promozione dello scalo e lo sviluppo integrato dell’accessibilità e dei traffici. La denominazione diventa “Aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ Forlì-Ravenna”, con il gestore che si impegna a condividere con i Comuni gli indirizzi del piano di sviluppo; riferire periodicamente su traffico e rapporti con i vettori; valorizzare nello sviluppo delle rotte la domanda ravennate (crocieristica, congressuale, culturale); favorire l’insediamento di servizi e attività coerenti con il sistema logistico dei due territori.
Il Comune di Forlì si impegna a sostenere la denominazione nelle proprie sedi istituzionali e coordinare con Ravenna promozione turistica e attrazione di investimenti. Dal canto suo, il Comune di Ravenna si impegna a promuovere lo scalo come aeroporto di riferimento della città, per le tratte attive e i nuovi collegamenti; favorire il raccordo con l’Autorità di Sistema Portuale e con gli operatori crocieristici e ricettivi; partecipare alle iniziative congiunte.
I due Comuni si attivano per il pieno riconoscimento del ruolo dello scalo nel sistema aeroportuale regionale. Inoltre chiederanno insieme a Regione, Anas e gestori del trasporto pubblico: l’ammodernamento della SS 67 “Ravegnana”; collegamenti dedicati tra aeroporto, stazione ferroviaria e porto di Ravenna; la progressiva integrazione dello scalo nella rete ferroviaria e del trasporto pubblico regionale.