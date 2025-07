Aeroporto, polemica di Cgil e Cisl dopo l’incontro “in forma riservata” con la Uil

FORLI’. Polemica sull’aeroporto dopo l’incontro tra il Comune e la Uil. «In riferimento agli articoli pubblicati dalla stampa locale sul tema “Aeroporto, incontro tra il Comune e la Uil», scrivono le sigle CGIL Forlì Cesena – CISL Romagna – FILT CGIL Forlì Cesena – FIT CISL Romagna: ‘Serve sinergia per lo sviluppo del polo aeronautico’”, le scriventi organizzazioni sindacali intendono esprimere pubblicamente stupore e forte perplessità in merito alla modalità e alla natura dell’incontro riportato. Come già evidenziato dalle scriventi nella comunicazione formale inviata al Sindaco Zattini, all’Assessora Casara, a UIL e UILTrasporti, nonché a F.A. Srl, ENAV e ai consiglieri comunali di Forlì, riteniamo del tutto inopportuno e in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza delle relazioni sindacali, il fatto che un incontro su temi di così rilevante interesse strategico per il territorio – quali lo sviluppo dell’Aeroporto di Forlì, di ENAV e del polo aerospaziale – si sia svolto in forma riservata e con la sola presenza di una sigla sindacale».

Cgil e Cisl scrivono che «all’incontro erano presenti anche un delegato UIL di ENAV e il rappresentante sindacale aziendale UIL (RSA) dell’Aeroporto di Forlì, segno evidente che i temi trattati non potevano essere limitati ai soli tre punti generici citati nel comunicato stampa. Si rafforza quindi il dubbio circa la vera natura e le finalità dell’incontro, che sembrano andare ben oltre una semplice condivisione d’intenti, e che nei fatti ledono le relazioni tra l’Amministrazione Comunale e CGIL e CISL confederali, ma anche tra Uiltrasporti e Filt CGIL e Fit CISL nelle relazioni in ambito aeroportuale regolate unitariamente dal CCNL».

«Ricordiamo», aggiungono, «che le relazioni sindacali sul comparto aeroportuale sono state fino ad oggi improntate a un metodo unitario, condiviso da FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti nelle interlocuzioni con F.A. Srl e le istituzioni. Inoltre, i verbali firmati con l’Amministrazione Comunale prevedono esplicitamente un confronto congiunto e non esclusivo su tutti i temi strategici del territorio, tra cui il polo aeronautico. Per tutte queste ragioni, insistiamo formalmente affinché venga chiarita pubblicamente la reale finalità dell’incontro e chiediamo che il metodo unitario e trasparente venga da tutti rispettato, a tutela della correttezza delle relazioni istituzionali e della rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti. In attesa di riscontro, continueremo a vigilare affinché lo sviluppo del polo aeronautico di Forlì avvenga nel pieno rispetto delle regole condivise e nell’interesse di tutte le lavoratrici e i lavoratori e di tutta la cittadinanza».