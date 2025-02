Aeroporti, il sindaco di Forlì chiede un tavolo permanente sui 4 scali dell’Emilia-Romagna

FORLI’. Una strategia di sistema sui cieli dell’Emilia-Romagna. È quanto auspica il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini al termine dell’incontro di oggi a Bologna sul futuro dei quattro scali regionali, con presenti il presidente della Regione Michele de Pascale, i colleghi di Bologna, Parma e Rimini e i gestori dei quattro aeroporti. Per il primo cittadino romagnolo l’incontro di oggi deve trasformarsi in «un tavolo permanente di confronto per fare sintesi sulle prospettive di crescita e sostenibilità del nostro sistema aeroportuale». Infatti precisa Zattini, «solo passando da una visione a spot a una strategia di sistema sarà possibile vincere le nuove sfide dei cieli e generare ricchezza per un intero territorio». Il sindaco ringrazia dunque Forlì Airport, la società di gestione del Ridolfi, e tutti gli imprenditori che hanno creduto nella sua riapertura, «investendo risorse importanti in un’infrastruttura che crea posti di lavoro e rafforza la competitività non solo di Forlì, ma di tutta la Romagna». Il Comune, garantisce, farà la sua parte per «rendere Forlì protagonista a pieno titolo dello scacchiere aeroportuale regionale».