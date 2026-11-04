Aeroporti di Forlì e Ravenna: incontro in video-conferenza al Ministero

Si è tenuto un importante incontro in video-conferenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato al punto sullo stato di avanzamento e sulle prospettive di sviluppo degli aeroporti di Forlì e Ravenna.

Lo annuncia in una nota Rosaria Tassinari, deputata e vice coordinatrice regionale di Forza Italia con delega alla Romagna. Il tavolo tecnico è stato organizzato grazie al Sottosegretario Tullio Ferrante. All’appuntamento hanno partecipato l’ingegner Davide Drago, Direttore Generale Aeroporti del Mit, l’ingegner Claudio Eminente, Direttore Centrale Programmazione dell’Enac, il dottor Pietro Paolo Bonfiglio, dirigente Enac, e Rinaldo Gasparri, presidente di Aopa Italia.

Al centro del confronto, in primo luogo, il piano di sviluppo dello scalo di Forlì. “Durante la riunione abbiamo esaminato in modo approfondito i dati e la crescita dell’infrastruttura forlivese – dichiara Rosaria Tassinari - è stato fatto un bilancio complessivo delle attività, ponendo particolare risalto sull’importanza strategica della manutenzione e della riparazione degli aeromobili, sul potenziamento della scuola di volo e sulle richieste avanzate dalla società di gestione, tra cui la ricostruzione di un hangar”.

Ampio spazio è stato riservato anche al dossier su Ravenna. “Per quanto riguarda lo scalo ravennate – prosegue Tassinari – è stato confermato che a breve verrà sottoscritta la convenzione tra Enac ed Enac Servizi per la gestione dell’aeroporto. Questo passaggio sarà propedeutico all’indizione delle gare per le concessioni, mentre nel frattempo vengono congelati e prorogati i gestori attuali. Nel corso del vertice abbiamo inoltre affrontato il tema cruciale legato agli obblighi e agli standard di sicurezza per gli aeroporti minori, inclusa la realtà di Ravenna”.

L’onorevole Tassinari ha voluto rivolgere un ringraziamento formale “al Sottosegretario Tullio Ferrante per la preziosa organizzazione di questo incontro, fondamentale per fare il punto sul futuro e sulla crescita del sistema aeroportuale del nostro territorio”.