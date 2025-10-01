Aereo precipita nel parco del Circeo, muore un pilota di origine forlivese

LATINA. Sono deceduti i due militari a bordo del velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell’ambito di una missione addestrativa e precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Si tratta del Colonnello Simone Mettini, istruttore e Comandante del 70° Stormo di Latina, nato a Forlì, dove aveva frequentato l’istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca, ma residente ad Aprilia, e dell’allievo pilota Lorenzo Nucheli. L’impatto è avvenuto in una zona boschiva. La notizia è stata comunicata ai familiari, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio. «Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa», scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

«Apprendiamo della morte dei due militari a bordo del velivolo del 70esimo Stormo di Latina precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale dei Circeo nel comune di Sabaudia. Una tragedia enorme che colpisce nel profondo la nostra comunità. In questo momento di grande dolore per la perdita dei due nostri uomini, ci stringiamo alla famiglia, ai cari, alle donne e agli uomini del Corpo dell’Aeronautica». Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele.