Addobbi di Natale e cosmetici fuori norma ai bazar cinesi: sequestri a Forlì, Cesena e Savignano

In vista delle festività, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì ha disposto, su tutto il territorio provinciale, un rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria. In tal senso, in questi primi giorni di dicembre sono stati effettuati 5 interventi che hanno portato al sequestro di oltre 12 mila prodotti - tra i quali articoli natalizi, giocattoli, oggetti di cartoleria e bigiotteria, nonché materiale elettrico - risultati contraffatti o non conformi alla normativa vigente in quanto privi dell’obbligatoria indicazione merceologica e sull’origine o dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente.

Sequestri a Forlì, Cesena e Savognano

In particolare, presso un esercizio commerciale di Forlì, gestito da soggetti di origine cinese, il Gruppo di Forlì ha sequestrato oltre 5mila articoli natalizi, nonché numerosi prodotti per la telefonia recanti il logo di una nota marca risultati essere contraffatti e una quarantina di profumi contenenti una sostanza, utilizzata come componente odorosa, la cui commercializzazione è vietata per la possibile tossicità.

I Finanzieri del Gruppo di Cesena, invece, hanno proceduto a sequestrare - presso due distinti esercizi commerciali di Cesena gestiti anch’essi da soggetti di origine cinese - circa 300 confezioni di prodotti per la cura della persona e cosmetici, anche questi contenenti medesime componenti odorose.

A Savignano sul Rubicone, inoltre, i militari della Tenenza di Cesenatico hanno sottoposto a sequestro, in due distinti interventi, oltre 700 addobbi di Natale privi di etichettatura.

Le Fiamme Gialle hanno ritirato dal mercato i prodotti in quanto potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e, tra l’altro, denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì tre persone.