Addio al 75enne Varis Bravi, presidente di Afos Odv

E’ morto nella sua casa di San Benedetto in Alpe, all’età di 75 anni, Varis Bravi, presidente di Afos Odv, Associazione forlivese stomizzati e incontinenti. Lascia la moglie Leda Farolfi e il figlio Umberto. I Carabinieri pensano a un gesto volontario. «Afos – si legge in una nota – desidera ricordarlo e ringraziarlo per quanto da oltre 23 anni di attività ha fatto per i pazienti che subiscono questa grave e seria tipologia di intervento, nel periodo pre e post operatorio, che necessitano di una costante e continua assistenza e che potranno quindi contare sull’aiuto fornito dalla Associazione Afos»