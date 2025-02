Addio a Marco Silvagni: ciclismo e calcio in lutto

Ci ha lasciato Marco Silvagni, originario di Fiumana, figura di spicco del panorama ciclistico locale, noto per la sua passione contagiosa e per il suo instancabile impegno nel promuovere la cultura della bicicletta. Fin da giovane, Marco ha trasformato l’amore per il ciclismo in una vera missione, diventando un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati delle due ruote.

Marco Silvagni ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo del Team MG-K Vis dal 1994, partecipando a numerose gare nazionali ed internazionali e dimostrando una professionalità e una determinazione esemplari. Ha condotto la squadra verso trionfi memorabili, incidendo in maniera determinante nel panorama del ciclismo agonistico. Sotto la sua guida, il team ha collezionato un numero impressionante di vittorie, tra cui oltre 150 trionfi della leggendaria Monica Bandini – simbolo indiscusso della maglia MG-K Vis – e numerosi successi di altri grandi campioni del ciclismo granfondistico, quali:

Andrea Agati, Andrea Ciavatti, Antonio Corradini, Arnoldo Antonini, David Tani, Doriano Purismi, Ersilio Fantini, Federico Pozzetto, Igor Zanetti, Luca Chiesa, Luca Zambenedetti, Luigi Salimbeni, Manuel Bongiorno, Marco Magnani, Marco Morrone, Matteo Podesta, Matteo Podestà, Mauro Mondaini, Paolo Minuzzo, Pierluigi Paolucci, Roberto Cunico, Tiziano Lombardi, Tommaso Elettrico

Nel comparto femminile, oltre alla “regina” Monica Bandini, il team ha visto trionfare anche Cristina Lambrugo, Ilenia Monno, Monica Gallucci, Simona Parente e Martina Michelotti, arricchendo ulteriormente un palmarès che rappresenta un esempio di eccellenza e passione per lo sport.

Grazie alla sua visione strategica e alla capacità innata di valorizzare ogni talento, Marco Silvagni, con la sua tranquillità e determinazione, ha trasformato il Team MG-K Vis in una fucina di successi. Ogni vittoria, frutto di impegno, dedizione e lavoro di squadra, testimonia il lascito indelebile che ha lasciato nel mondo del ciclismo.

Negli ultimi anni, oltre al ciclismo si è avvicinato al mondo del calcio del suo paese natale raggiungendo ottimi risultati con la Fiumanese.