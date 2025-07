Abbandona mobili ed elettrodomestici in strada: multe e denunce tra Forlì e Mercato Saraceno

Una persona è stata denunciata per “inottemperanza all’ordinanza sindacale in materia di gestione dei veicoli fuori uso ”, per non avere rimosso e smaltito il proprio mezzo nei termini previsti;

Nel contesto di tali controlli, i carabinieri forestali hanno inoltre proceduto amministrativamente, nei confronti di tre uomini per “mancata consegna presso un centro di raccolta di un veicolo destinato alla demolizione” - violazione che ha comportato la sanzione di 1.666,67 euro per ciascuno – in quanto, i veicoli di proprietà destinati alla rottamazione presso strutture adeguate sono stati abbandonati in luoghi non idonei e, in due dei tre casi, erano anche mancanti di parti essenziali per la circolazione stradale