A14, tratto fra Forlì e Faenza chiuso tre ore in direzione nord per un incidente. Code nei due sensi VIDEO GALLERY

FORLI’. Il tratto tra Forlì e Faenza della A14 in direzione Bologna è rimasto chiuso dalle 12.30 alle 15.30 a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 70, in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Sul luogo dell’incidente, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, sono state effettuate le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del mezzo da parte dei soccorsi meccanici e del personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Si sono formate lungo code.