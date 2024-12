A14 info traffico: due notti di chiusura nel tratto Forlì-Faenza con uscite obbligatorie

FORLI’. Qualche disagio in programma per chi viaggia di notte sulla A14 Bologna-Taranto. Per consentire lavori di pavimentazione il tratto compreso tra Faenza e Forlì sarà chiuso dalle 22 di lunedì 9 alle 6 di martedì 10 dicembre nel tratto verso Ancona e dalle 22 di giovedì 12 alle 6 di venerdì 13 dicembre nel tratto verso Bologna. Nel primo caso in alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Faenza, percorrere la SP8, via Granarolo, Via Fratelli Rosselli, la SS9 via Emilia, rotonda dei Fiori, la SS727 Circonvallazione Nord Est, la SS727bis Tangenziale Est, viale della Costituzione, rotatoria la Pié e fare rientro in A14 a Forlì. Nel secondo caso in alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Forlì, percorrere rotatoria la Pié, via della Costituzione, la SS727bis Tangenziale Est, la SS727 Circonvallazione Nord Est, rotonda dei Fiori, la SS9 via Emilia, Via Fratelli Rosselli, la SP8 e fare rientro in A14 a Faenza.