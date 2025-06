A Ridracoli gli stakholder del progetto Arcadia

RIDRACOLI. Romagna acque ha ospitato per l’intera giornata di ieri, a Ridracoli e nelle zone limitrofe, un gruppo di stakeholder territoriali del progetto Arcadia.

Il progetto europeo Arcadia (TrAnsformative climate ResilienCe by nAture-baseD solutions in the contInentAl bio-geographical region) promuove la collaborazione tra enti di ricerca, amministrazioni, attori economici e comunità locali per accelerare l’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l’identificazione e implementazione di Soluzioni Basate sulla Natura (Nature-Based Solutions - NBS).

La rappresentanza dell’Emilia-Romagna è significativa: ARCADIA è coordinato da Art-ER e comprende, oltre alla stessa Regione, diversi enti, fra cui appunto Romagna Acque-Società delle Fonti. Altri partner a livello regionale sono ARPAE (Agenzia per la prevenzione, ambiente ed energia); il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; il Canale Emiliano-Romagnolo, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, e le aziende Deda Next e Gecosistema[1] . Coinvolte anche la Fondazione Centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici e l’Università di Bologna.

All’interno del progetto, il Co-Innovation Lab 1 (Area Romagna), ha l’obiettivo di favorire la Gestione Forestale Sostenibile attraverso l’individuazione condivisa di soluzioni efficaci per la gestione idrologica e la riduzione dell’erosione; la conservazione della biodiversità; lo stoccaggio di carbonio e la produzione sostenibile di risorse forestali.

Proprio per ragionare su queste tematiche, si è svolta ieri la prima di due giornate di confronto fra stakeholder emiliano-romagnoli (la seconda è in programma a Capaccio il 21 luglio). Una quarantina i partecipanti, fra cui i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna Roberto Diolaiti e Gabriele Locatelli.

In mattinata, il gruppo ha attraversato in battello elettrico il lago di Ridracoli arrivando sulla riva della foresta della Lama, e ne ha percorso un tratto per verificare sul campo diversi dei concetti chiave del progetto.

Nel pomeriggio, si è poi svolta una riunione tecnica all’interno di Idro, l’Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.