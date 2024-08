A Premilcuore la popolare sagra della Fiorentina

Una bistecca fiorentina per scopi sociali. È questa, da sempre, la mission del quadrumvirato formato da Carlo Galdo, Francesco Guidi, Alessandra Palaiesi e Silverio Spighi che in collaborazione con la Pro Loco organizza e gestisce l’omonima sagra in programma venerdì e sabato (dalle 19) e domenica solo a pranzo. «L’obiettivo è promuovere un prodotto tipico del territorio, di questa parte di Appennino romagnolo confinante con la Toscana, destinando l’utile per migliorare le strutture ricreative del paese – spiega Silverio Spighi –. In questi anni abbiamo completato il manto in sintetico per il campo polivalente da calcetto a tennis nel circolo parrocchiale Acli Pieve, frequentato nel tempo da tutte le generazioni. Ultimo investimento l’installazione delle panchine per i giocatori subentranti. Il nostro impegno non è concluso stiamo ragionando su nuovi obiettivi come un campetto da basket nello stesso circolo che inizieremo a finanziare con i proventi di questa festa poi tra i progetti c’è anche la tribunetta per gli spettatori».

«Saranno 2000 le fiorentine da cuocere sul braciere di 4 metri alimentato a legna – aggiunge Carlo Galdo – per non più di 7-8 minuti e servite in tavola accompagnate o da patate fritte o fagioli all’uccelletto al modico prezzo di 30 euro. Il menu però è molto variegato, allo stand si potranno mangiare anche tagliatelle al ragù poi abbiamo anche un piatto bio grazie alla collaborazione con un’azienda locale, Il Boschetto che fornirà anche gelato». Sul palco attrazione di grande livello, nella prima serata si parte con i JBees con la disco music dal 1970 al 1990, a seguire domani il complesso milanese degli Oxxxa. In entrambe le serate a completare l’intrattenimento Fabri M Dj mentre domenica a pranzo la musica sarà di Einstein doktor Dj.