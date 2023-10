Anniversario della marcia su Roma sottotono rispetto allo scorso anno, 100° anniversario. Stamane a Predappio diverse centinaia di persone si sono presentate per l’adunata, che, come avviene ormai da anni, si è svolta in silenzio, senza cori. Al termine della manifestazione ha preso la parola Orsola Mussolini, pronipote del Duce, con una citazione al discorso del marzo 1945. Poi decine di persone si sono messe in fila per visitare la cripta in cui è sepolto Mussolini.