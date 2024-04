A piedi da Forlì alla Calabria, mille km nel segno della bellezza e dell’ecologia

Circa mille chilometri da percorrere a piedi, partendo da Forlì per arrivare a Rende in Calabria per riscoprire le bellezze del nostro Paese nel segno della salvaguardia del territorio. È l’iniziativa lanciata da Giovanni Senatore, studente di economia al Campus Forlivese originario del Comune cosentino con la passione per l’atletica leggera. Ad affiancarlo in questa impresa nel segno della tutela ambientale due amici, Paolo Mauro e Nicolò De Seta.

«Il progetto - spiega Giovanni Senatore - consisterà in una lunga camminata partendo da Forlì, città dove studio come fuorisede, il 13 di aprile fino a Rende, la mia città natale. In questo ritorno verso casa, Paolo e Nicolò si occuperanno di documentare il viaggio con aggiornamenti e dirette sui principali social media, evidenziando bellezze e sensibilizzando sulle criticità che, purtroppo, faticano a mancare».

Non si tratterà, dunque, di una semplice camminata, ma di qualcosa di molto più significativo. Il Progetto “Walk” si svolgerà in collaborazione con Plastic Free, associazione che da anni si batte per un mondo senza plastica. Nata nel 2019 con lo scopo di sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, l’associazione è impegnata sul campo attraverso diversi progetti tra i quali raccolta dei rifiuti, salvataggio tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole. Un’intesa che permetterà di organizzare, durante il percorso, attività di sensibilizzazione che spazieranno da incontri formativi sulla crisi climatica con gli studenti a dei momenti di raccolta dei rifiuti sul territorio grazie alla collaborazione con altri volontari. «Spesso – sottolinea lo studente universitario - noi italiani ci dimentichiamo di vivere in un Paese meraviglioso. Conoscere e valorizzare il nostro territorio è importante perché, oltre ad arricchirci come persone, ci fa capire quanto sia importante salvaguardarlo. E proprio da qui viene l’idea del progetto “Walk”, un’impresa che molti potrebbero considerare difficile o addirittura folle».

Il giorno prima della partenza, ovvero venerdì prossimo alle 17 all’interno del Parco urbano “Franco Agosto”, Senatore assieme ad altri volontari svolgeranno il primo evento “Plastic free” di una lunga serie sul territorio forlivese. Una giornata in cui studenti, sia forlivesi che fuorisede e i cittadini che hanno a cuore l’ambiente, uniranno le loro forze per liberare il territorio dai rifiuti abbandonati. Si tratta di una vera e propria camminata ecologica. «Una passeggiata tra volontari, in natura, raccogliendo i rifiuti che purtroppo non faticano mai a mancare – spiegano gli organizzatori - . Sarà un modo per creare un gruppo di persone che hanno forza e volontà di agire, facendo del bene a loro stessi e all’ambiente». È già in programma un secondo appuntamento analogo il 20 aprile in occasione della Giornata della Terra, manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta.