A Forlì “Vernice art fair”: l’arte tra gioco, ironia e riflessione

È una creatura multiforme, “Vernice Art Fair”, che apre i battenti venerdì 15 marzo (ore 16.30) alla Fiera di Forlì, per rimanervi fino a domenica 17. Giunta alla XXI edizione, si propone infatti come mostra-mercato, luogo di confronto per artisti italiani e stranieri, vetrina per i giovani dove l’interesse per l’arte può essere diffuso anche fra i bambini. Su questa edizione aleggia poi il ricordo dell’alluvione dello scorso maggio. Ne sono testimoni, fra gli altri, Stefano Silvestroni e Marina Bergamaschi con i loro paperi-artisti: a loro Papero Manzoni ha suggerito di realizzare le lattine di “Fango artista” con cui «ricreare... l’emozione dell’alluvionato -commenta ironico Silvestroni - visto che c’è chi pensa che i problemi siano tutti risolti!».

Biglietto: € 8. Info: www.verniceartfair.it.