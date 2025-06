A Forlì una Ferrari con i Lego: 1.200 ore di lavoro e 562mila mattincini per realizzarla in scala 1:1

Una straordinaria novità attende i visitatori del negozio Toys Center/Bimbostore di Forlì (Piazzale della Cooperazione 2 – c/o Centro Commerciale Punta di Ferro): è arrivata la prima riproduzione in scala 1:1 della Ferrari SF-24, interamente realizzata con mattoncini LEGO®. Un capolavoro capace di coniugare la passione per il motorsport e i Fan dei mattoncini LEGO®, trasformando lo store in una tappa imperdibile per appassionati di tutte le età.

Un’opera monumentale, tributo al design e all’ingegneria italiana, composta da ben 562.000 mattoncini LEGO® e realizzata da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional italiano. Il progetto ha coinvolto un team di sei builder, impegnati per oltre quattro mesi in un lavoro di squadra che ha richiesto 100 ore di progettazione e 1.200 ore di costruzione.

Sarà possibile visitare l’opera nel negozio Toys Center e Bimbostore di Forlì fino a fine agosto, prima di spostarsi per una nuova tappa in occasione del Gran Premio di Monza.