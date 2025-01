A Forlì, nei cimiteri padroni e animali possono riposare insieme

FORLI’. Dopo un’intera vita trascorsa da amici e fedeli compagni di viaggio, a Forlì gli animali domestici possono riposare insieme ai loro padroni. Nel cimitero monumentale e nei sei cimiteri comunali, infatti, è consentita la tumulazione in urna delle ceneri degli animali d’affezione all’interno del loculo o della sepoltura in cui è già presente il proprietario o una persona di famiglia. La pratica può essere avanzata per volontà del defunto o su richiesta degli eredi. «Non tutti i cittadini sanno di questa possibilità», spiega l’assessore al Benessere animale Giuseppe Petetta, sottolineando che si tratta di «un atto di civiltà, che denota la sensibilità di questa amministrazione verso gli animali di compagnia e il rapporto di fiducia e grande affetto che si viene a creare con i proprietari». La procedura è simile a quella che già si applica a oggetti o forme di arredo, che nella vita hanno rivestito un valore importante per i defunti e possono essere riposti all’interno della tomba. L’animale può essere tumulato insieme alla sepoltura del suo proprietario, nello stesso manufatto o tomba di famiglia e in adeguate condizioni igieniche. Gli stessi animali d’affezione possono poi essere introdotti nei cimiteri nel rispetto della sacralità del luogo e delle indicazioni contenute nel Regolamento comunale, conclude l’assessore.