Un monumento dedicato alla memoria della disastrosa alluvione del 16 maggio 2023. Lo ha deciso il Comune di Forlì, che lo inaugurerà giovedì 16 maggio alle 17 Porta Schiavonia. Sempre giovedì 16, la cerimonia di commemorazione sarà seguita da una messa alle 18 in Piazza Saffi celebrata dal vescovo, quindi alle 19 in Piazza Saffi l’omaggio in musica a cura delle Scuole di Musica forlivesi.