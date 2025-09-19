A Forlì la prima linea di bus Start Romagna interamente servita da veicoli elettrici

Dal 15 settembre, nella rete urbana di Forlì, è operativa la prima linea di Start Romagna interamente servita da veicoli elettrici. Si tratta della linea 6, articolata su 16 fermate e sviluppata per 3,5 km lungo il percorso Stazione FS–Salinatore–Stazione FS. I veicoli, cento per cento elettrici, da 6 metri ciascuno e con una capienza di 33 posti, transitano prevalentemente nel perimetro del centro storico forlivese. “Entro il 2025, i bus elettrici in servizio a Forlì saranno 15”, dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Forlì e presidente dell’assemblea soci di Amr, Giuseppe Petetta. “Con l’innesto di questi ulteriori mezzi, più piccoli e compatti rispetto agli altri già in circolazione, le linee forlivesi interessate dai bus elettrici diventano cinque: la 1–2-3-6-8. L’obiettivo è duplice; incentivare le pratiche e l’offerta del trasporto pubblico locale che riducono l’impatto ambientale e diffondere sempre più l’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, contribuendo così a rafforzare la cultura della sostenibilità e la diffusione delle buone pratiche tra le giovani generazioni”