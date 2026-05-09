A Forlì la prima fiera “Tattoo-Taboo expo”

L’ ex Atr di Forlì ospita la prima edizione di “Tattoo-Taboo expo”, un evento dedicato all’arte del tatuaggio e alla celebrazione del corpo, della sessualità e dell’eros. Oggi dalle 11 alle 22:30 e domani dalle 11 alle 21:30 i visitatori avranno la possibilità di immergersi in uno spazio artistico inclusivo seguendo un programma ricco di whorkshop, incontri dialogati e performance di intrattenimento. Ad accogliere il pubblico all’ingresso saranno due esposizioni: la mostra fotografica “Latex in urbeX” a cura dell’artista Spinoise e un’esposizione dedicata al tatuaggio, “Sindone art tatouage”, di Gabrio Tassinari di Totem Tattoo. All’interno dell’edificio, uno spazio dedicato al tatuaggio ospiterà oltre 50 professionisti, tra tatuatori e piercer, provenienti da tutta Italia, che metteranno a disposizione le loro abilità consentendo al pubblico di tatuarsi direttamente in fiera. Nella giornata di domani si terrà, inoltre, il Tattoo contest, una competizione che vedrà gli artisti sfidarsi in quattro categorie principali: realistic, color, fineline e blackwork, con l’obiettivo di premiare le opere migliori. Accanto all’area tattoo, si troverà una zona concentrata sulla sfera della sessualità e dell’erotismo nella quale saranno presenti circa 30 espositori di prodotti come sex toys, abbigliamento e accessori Bdsm e artigianato a tema.

Alcune attività si terranno, invece, in un’area riservata agli adulti, pensata per approfondire con libertà e consapevolezza i temi legati alla sessualità e all’espressione del corpo. In programma un workshop di Shibari e Self-Tie per avvicinarsi al mondo del bondage, a cura di Freya Vontag e numerosi incontri dialogati con sessuologhe, psicologhe ed esperti per approfondire temi come la sessualità atipica e l’amore libero. Tra gli ospiti più rinomati, l’educatrice e consulente sessuale Fabiana Rosa, conosciuta come @azzurra.edukinky, con l’appuntamento “Let’s Talk About Sex”: un occasione di confronto e divulgazione dedicata allo spettro della sessualità, in cui sarà possibile porre domande anonime. Spostandosi nel cortile esterno si potrà assistere a performance di burlesque, danze urbane, tribal painting e alla speciale esibizione rituale di Needle Play, o play piercing: una pratica che prevede l’inserimento di aghi nella pelle a scopo di piacere e stimolazione sensoriale. Sarà inoltre presente un area ristoro con opzioni vegane incluse. L’evento verrà accompagnato dai dj set di Dj Ferro, Bastarda e Yaya Selecta. A concludere la manifestazione, un aperitivo inclusivo: il Polimunch, organizzato in collaborazione con Poliamora e Drinky Kinky, due realtà ravennati. L’ingresso alla fiera costa 5 euro, con biglietto acquistabile in loco. Per visionare il programma completo, consultare il sito www.tattootaboo.it.