A Forlì De Pascale sfiora il 59%, Pd primo partito con il 44.07%

In un comune a guida centrodestra come Forlì, netta vittoria di Michele De Pascale, con la sua coalizione che raccoglie 24.799 voti, pari al 58,91%. La coalizione di Elena Ugolini ottiene invece 16.271 voti, pari al 38,65%.Il Pd è il primo partito con 16.953 voti (44.07%), mentre Fratelli d’Italia è al 23,07% (8.873 voti). Numeri quasi analoghi per Lega (2.200 voti, 5,72%) e Forza Italia (2.194, 5,70%), mentre sull’altro fronte registrano il 5,48% (2.107 voti) i “Civici con De Pascale presidente”. Alleanza Verdi e Sinistra ottiene 1.957 voti, pari al 5.09%. Numeri che testimoniano in modo evidente come Elena Ugolini non abbia fatto breccia nei forlivesi.